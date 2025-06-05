Победили магазин, фестиваль и ярмарка

Конкурс Минпромторга помогает выявить достижения и лучшие практики разноформатной торговли. В 2025 году экспертное жюри рассмотрело 1370 заявок на участие. При отборе победителей учитывались условия, которые создаются региональными и местными органами власти для развития бизнеса, внешний вид, оборудование объектов и их востребованность. Победителей объявили 4 июня на Неделе Российского Ритейла.

Севастополю достались дипломы в трех из 13 номинациях. «Лучшим магазином» стал магазин вкусных продуктов «Меркурий» ( ООО «Меркурий»), «Лучшим торговым фестивалем» — винный фестиваль в ресторанном комплексе «Винодельня 78» (ООО «Черноморские традиции»), «Лучшей ярмаркой» — ярмарка «Севастопольская» (ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя»). Губернатор уточнил, что это ярмарка, проходившая с 25 по 27 апреля на пл.50-летия СССР.

Отметим, что в номинациях было по нескольку победителей: 19 — среди ярмарок, 20 — торговых фестивалей, 29 — среди магазинов. А «Лучшим торговым городом» назван только лишь Белгород.