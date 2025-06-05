Отомстил за бабушку

Собранные следственными органами Следственного комитета России доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 17-летнему жителю Севастополя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием и судом установлено, что за несколько часов до Нового 2024 года в квартире по ул.Косарева между юношей и его 54-летней матерью возник конфликт. Женщина оскорбила его скончавшуюся ранее бабушку. В ответ молодой человек нанес матери множественные удары руками и ногами по телу и голове. От полученных повреждений она скончалась спустя несколько часов.

Суд приговорил обвиняемого к 4 годам лишения свободы в воспитательной колонии.