Освободители Курской области будут ветеранами СВО

Заксобрание Севастополя внесло поправки в закон города «О социальной поддержке участников специальной военной операции...», благодаря чему участники контр-террористической операции (КТО) в Курской области приравниваются к участникам СВО и могут получать те же гарантии.

Теперь все меры социальной поддержки, предоставляемые в Севастополе участникам СВО, будут распространяться и на военнослужащих, участвующих в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, определенных Правительством России.

В Севастополе ветераны СВО получают 12 видов мер социальной поддержки, в том числе льготы на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание детей в школах, бесплатный проезд, получение земельного участка (или миллиона рублей за него).