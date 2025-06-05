Неосвоенную землю заберут

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое определяет перечень признаков неиспользования земельных участков в населенных пунктах, садовых и огородных товариществах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон об освоении земельных участков был разработан Росреестром. Он дает собственникам участков, которые расположены в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков, три года на освоение земли.

Согласно постановлению, определены несколько признаков неиспользования земельных участков. Один из них — захламление или загрязнение отходами более половины площади участка, не устраненное в течение года со дня выявления указанных обстоятельств.

Для земельных участков, предназначенных для строительства, таким признаком будет отсутствие построенного и оформленного здания, сооружения в течение пяти лет. Послабление сделано для земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Для строительства индивидуального жилого дома и регистрации права на него отпущено семь лет.

Если на земельном участке уже построены здания, сооружения, их нужно содержать в надлежащем состоянии: не должно быть разрушений крыши, стен, выбитых окон.

Садовые, огородные и приусадебные участки не должны зарастать сорняками. Как пояснили в пресс-службе Росреестра, участки будут считаться неиспользуемыми, если более половины их площади в течение года остается под сорными растениями высотой более метра, а также деревьями и кустарниками, которые не являются предметами благоустройства и озеленения.

«На основе утвержденных признаков инспекторы органов контроля в ходе проверок смогут сделать вывод, используется участок или нет. Это позволит исключить риски применения оценочных суждений инспектора и коррупционных проявлений», — объяснил статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Кроме того, теперь собственники будут знать, чего именно нельзя допускать на участках, и смогут своевременно принять меры, необходимые для соблюдения законодательства, указал он.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Специалисты Росреестра пояснили, что после вступления в силу закона изъять участок в случае его неосвоения смогут не раньше чем через пять-семь лет. Сначала владельцу выпишут предписание и дадут время на устранение нарушений. Если собственник не отреагирует, то после этого через суд будет инициирована процедура изъятия.