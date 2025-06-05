Экскурсии по залам музея Античности и Византии разработают до конца 2026 года

Экскурсионные маршруты по новым экспозиционным залам музея Античности и Византии в «Новом Херсонесе» разработают в течение ближайших двух лет, сообщили ТАСС в пресс-службе государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

«В 2025–2026 годах в приоритете — разработка маршрутов по новым экспозиционным залам музея Античности и Византии. Еще одним важным направлением работы музея-заповедника станет организация и проведение экскурсий в новом фондохранилище», — ответили в пресс-службе.

На экскурсии по Античной экспозиции гости музея узнают об истории города от его основания в V веке до н.э. до раздела Римской империи в 395 году. Экспозиция расскажет о народах, населявших древний Крым, о государственном устройстве, культуре, быте, традициях и религии жителей Херсонеса. На экскурсии по Византийской экспозиции посетители погрузятся в средневековый период истории города — с конца IV до XIV в. Гости познакомятся с особенностями экономического, политического и культурного развития, важнейшими событиями в истории Херсонеса.

Кроме того, разрабатывается детская экскурсия по фондохранилищу, в ходе которой школьники увидят некоторые фортификационные сооружения сельскохозяйственной округи древнего города, узнают об этническом составе населения Херсонеса и его хоры, о занятиях жителей и о том, как они оборонялись от кочевников. О развитии военного дела в античном городе расскажут на новой обзорной экскурсии «Херсонес — Херсон. Фортификация и военное дело».

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» построили в Севастополе по поручению президента России Владимира Путина, открытие комплекса состоялось в конце июля 2024 года. Он включает музеи Крыма и Новороссии, христианства, Античности и Византии, храм-парк, а также другие объекты и обширную парковую территорию.

Комплекс исторических зданий в центре городища Херсонеса Таврического, где размещались Античная и Византийская экспозиции археологического музея, передан вновь организованному здесь Свято-Владимирскому херсонесскому мужскому монастырю. Экспозиции перенесут в здание Музея античности и Византии в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес», а также в построенное фондохранилище на Античном проспекте.