За январь-май в Крым приехали полтора миллиона туристов

Турпоток на полуостров за первые пять месяцев 2025 года составил 1,5463 млн человек, что на 17% выше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщила пресс-служба Минкурортов Республики Крым.

Большинство туристов прибыло на отдых на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту— 61%, поездами по мосту — 30%, через пункты пропуска на севере полуострова — 9%.

Этим летом на территории республики подготовлено порядка 350 пляжей и более тысячи коллективных средств размещения.

Для туристов работает горячая линия Министерства курортов и туризма РК (8-800-511-80-18).