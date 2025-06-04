Внучка украла у бабушки 131 тысячу рублей

Севастопольские оперативники задержали девушку, подозреваемую в краже с банковского счета своей бабушки крупной суммы.

Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, совершенное в отношении другой близкой родственницы.

Полицейские установили, что 19-летняя девушка пришла в гости к своей 65-летней бабушке и попросила у нее в долг 10 тысяч рублей. Полученные деньги она быстро потратила на развлечения и в скором времени снова посетила старушку.

В этот раз внучка не стала просить денег, а предложила помощь по дому. Пока пожилая женщина была занята, девушка нашла ее смартфон и с помощью интернет-банкинга перечислила себе на счет 131 тысячу рублей.

Похищенные средства были потрачены в течение нескольких дней на покупки и развлечения. Когда потерпевшая обнаружила пропажу сбережений, она обратилась в полицию.

Оперативники уголовного розыска отделения полиции «Северное» задержали подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Внучке грозит до шести лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.