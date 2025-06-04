Обманывал кафе при помощи системы быстрых платежей
Житель села Журавки Кировского района Крыма должен отработать 300 часов обязательных работ, так как объел местное кафе почти на 43 тысячи рублей.
Судом установлено, что с 25 декабря по 8 марта 2024 года 21-летний клиент совершил серию мошеннических действий и незаконно обогатился, злоупотребив доверием сотрудников заведения общепита.
Представляясь обычным клиентом, желающим заказать еду с доставкой на дом, молодой человек связывался с кафе и оформлял заказы через социальную сеть. После получения подтверждения заказа и согласования деталей доставки, клиент убеждал администратора, что оплатил заказ через службу быстрых платежей на телефон владельца кафе. Еду привозили, не проверяя поступление денег. Несколько месяцев он продолжал делать заказы, а доверчивые сотрудники кафе — доставлять их. В итоге молодой человек наел почти на 43 тысячи рублей.
Подсудимый вину в предъявленном обвинении полностью признал, сообщила пресс-служба Кировского районного суда Республики Крым.