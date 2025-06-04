Красота и сила на шесте

С недавних пор в Севастополе появилась Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики, который сейчас активно развивается и обретает все большую популярность. Наши спортсмены активно участвуют в соревнованиях регионального и Всероссийского уровня. Материал «Севастопольской газеты» — о сложностях становления этого вида спорта и преодолении сложившихся стереотипов.

Если pole dance у вас ассоциируется со стриптизом, то вы ничего не знаете об этом спорте.

«Надеюсь, вы не будете писать о нас всякие гадости?» — с этого неожиданного вопроса начался наш разговор с президентом севастопольской Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики Натальей Соиной. Ее настороженность вполне объяснима: до сих пор находятся люди, которые не понимают содержание и красоту этого вида спорта и походя соотносят его с чем-то неприличным и даже постыдным. «Стриптизерш растите!» — такое ничем не обоснованное обвинение тренеры федерации то и дело слышат в свой адрес.

Между тем пилонный спорт, больше известный как pole dance, — это сложнокоординационный вид, объединяющий элементы акробатики, хореографии, гимнастики и актерского мастерства, с использованием специального спортивного снаряда.

Пилоны установлены в спортзалах спортивного центра Tomiris, где как раз тренировались юные спортсменки — младшая и старшая группы. Во время минутного перерыва на фотографирование руководитель федерации называет имена каждой девочки: Варвара, Полина, Виктория, Алиса, Корделия, Валерия, Алиса, Мила, Алина, Ева, еще три Валерии... Они все — недавние участницы и призеры городского чемпионата, первенства и фестиваля «Жемчужина моря».

Отдельный вид гимнастики

В 2021 году Министерство спорта России признало пилонный спорт официальным видом, который будут развивать на общероссийском уровне. Тогда для международной аккредитации необходимо было создать не менее 25 региональных федераций. Севастополь вошел в этот список под номером «25». Через два года в число официальных видов спорта также вошла воздушная гимнастика, после чего оба вида спорта объединили в одну федерацию.

Н.Соина возглавила ее, имея за плечами личный опыт занятий легкой атлетикой и танцами. Начинала она в Бахчисарайском районе как «народница», потом увлеклась современными танцами. Уехав после университета в Москву, узнала о пилонном спорте, заинтересовалась и решительно переметнулась туда.

— Мне всё это было легко: осваивать фигуры, понимать геометрию танца, — делится тренер.

В Севастополь она переехала в 2014-м. Здесь продолжила заниматься спортом и в один прекрасный момент получила предложение поучаствовать в соревнованиях. Согласилась и ничуть не расстроилась по поводу занятого пятого места. Напротив, получила настрой соревноваться и выступать еще и еще, но ее убедили заняться тренерской работой.

— Поначалу пилоном у меня занимались только взрослые, но как-то раз одна из спортсменок спросила, можно ли привести дочь пяти с половиной лет. Это была Виктория Слиз, та самая малышка, которая в свои теперешние 13 — настоящая спортивная звездочка федерации, чемпионка и неоднократная призер Чемпионатов России.

Не без сомнений тренер согласилась начать заниматься с ребенком с растяжек и общефизической подготовки. Со временем столь юных спортсменок стало двое, трое, целая команда, которая теперь поделена на возрастные категории. И невзирая на все предрассудки и прилипшие стереотипы, пилонный спорт стал развиваться в Севастополе.

О стереотипах и видах пилонов

Пилонный спорт — не стриптиз! На вопрос, откуда что взялось, тренеры отвечают, что от непонимания и ханжества. Пилон — такой же спортивный снаряд, как, например, брусья или кольца в спортивной гимнастике. На самом деле это очень тяжелый вид спорта, требующий труда и тщательной подготовки. Да и смысл иной: стриптиза — в соблазнении, пилонного спорта — в эстетике.

Обучение проходит по нескольким направлениям, в зависимости от используемых снарядов: кольцо, полотна, куб, петля, гамак...

Что касается пилона, то существуют два вида: статический и динамический. Первый жестко зафиксирован с двух сторон, второй — только сверху. Такие пилоны оснащены дополнительными вращающимися элементами, которые позволяют спортсмену крутиться вокруг собственной оси, что придает выступлению еще большую эффектность.

Соревновательная программа каждой спортсменки — это маленький спектакль продолжительностью не более трех с половиной минут и состоящий из статики, динамики, а также выступления на паркете.

— Вместе получается музыкальная театральная постановка с трюковой высотной частью, — объяснила тренер.

С четырех лет и старше

Заниматься пилоном можно с четырех лет. В центре подготовки Tomiris не отказывают никому — и худеньким, и довольно пухленьким, зная, что в процессе занятий физические данные всё равно выравниваются. Разумеется, всё начинается с ОФП, пробовать снаряды спортсменки начинают с шести лет, а для перехода к профессиональной подготовке потребуется еще год занятий.

Впрочем, для этого вида спорта строгих возрастных ограничений для начала занятий не существует: кого-то приведут в 10 или в 11, или даже в 15 лет.

Что касается продолжительности спортивной жизни, то на соревнованиях существует даже возрастная категория «18 плюс», в которой выступают не только женщины, но и мужчины! Кстати, первыми атлетами, выступающими на шесте, были именно мужчины.

— У нас сейчас занимаются двое мужчин. Наш вид спорта очень силовой, схожий с турниковым. В силу физической предрасположенности к силовым упражнениям мальчики показывают очень хорошие результаты, — вступает в разговор тренер, мастер спорта Екатерина Хведченя.

По ее словам, всем пришедшим заниматься предлагают попробовать все снаряды, чтобы потом остановить выбор на одном.

Красота плюс грация

Разумеется, зрители видят уже результат труда спортсменов. Красивые, расшитые стразами костюмы, сочетание силы, гибкости и баланса. Благодаря работе на шесте прокачиваются мышцы груди и рук, укрепляются спина и пресс, улучшается осанка.

Но всему этому предшествуют страх, преодоление себя: нужно учиться висеть вниз головой, держаться за шест лишь руками или только ногами. Нужно буквально заставлять себя не бросить заниматься, а продолжать верить в себя и будущий успех.

Команда

Важно отметить, что с каждым спортсменом, особенно если это члены сборной команды, работают всем тренерским составом: кто-то составляет программу, подбирает музыку, работает над хореографией, отрабатывает силовую часть, прорабатывает костюмы, наконец, сливает всё это воедино.

На сегодня севастопольская сборная команда только по пилонному спорту составляет 18 человек — вместе со взрослыми спортсменами и резервом. Уже теперь они — участники соревнований различного уровня, в том числе всероссийского.

— Мы уже трижды выступали на соревнованиях Южного федерального округа, в 2023 году заняли четвертое место, в 2024-м в Новороссийске наш результат улучшился до третьего. В этом году 31 мая в Астрахани завоевали второе место, — поделилась Н.Соина.

В дальнейших планах — участие в Чемпионате России по пилонному спорту, который пройдет с 17 по 22 сентября в Москве.