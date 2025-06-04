Канатная дорога на Ай-Петри закрыта на неопределенный срок

С 29 мая канатка закрыта по техническим причинам.

«Безопасность наших гостей — это наш главный приоритет, и мы вынуждены приостановить работу, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию», — написала в телеграм-канале администрация Туристического центра Ай-Петри, управляющего канатной дорогой.

Подъем туристов на плато и спуск пока организованы по альтернативному маршруту — экскурсионными автобусами по серпантину. Время в пути — два часа.

Намеченный на 14 июня грандиозный фестиваль «Свободные духом» вероятно проведут не на Ай-Петри, а в Оползневом — на территории курорта «Мрия».

Сезон 2025 года на канатной дороге был открыт 17 апреля.