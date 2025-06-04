Губернатор рассказал, чего его команда достигла в 2024 году

Глава Севастополя Михаил Развожаев 3 июня отчитался о результатах деятельности за 2024 год возглавляемого им правительства города перед депутатами Законодательного собрания.

Пресс-служба исполнительной власти подготовила краткий, но красочный обзор успехов губернаторской команды. «Севастопольская газета» 200-страничный отчет губернатора прочитала и тоже сократила, убрав из доклада цифры текущего года.

Экономика

Доходы в бюджет Севастополя в прошлом году составили 77,4 млрд руб., расходы — 75,8 млрд руб. Профицит в 1,6 млрд руб достигнут за счет перевыполнения по собственным доходам на 7,6 млрд руб., или на 26,2%.

Больше половины расходов бюджета, а именно 37,7 млрд руб., были направлены на финансирование социально-культурной сферы. При этом на зарплаты бюджетникам и социальные выплаты населению ушло 28,5 млрд рублей.

Здравоохранение

Ожидаемая продолжительность жизни среднего севастопольца составила 75,06 года. Это потому что коэффициент смертностисоставил 11,1%. Это один из самых низких показателей по ЮФО и ниже среднего по РФ.

В городе за 2024 год построено два медучреждения: подстанция скорой помощи на пр.Победы и модульное здание лаборатории больницы №4.

Лицензии получили 118 государственных медучреждений из 120. На высокотехнологичные операции выделено 328 млн руб., что позволило провести 1247 операций сверх утвержденного объема ОМС.

В минувшем году из других регионов было привлечено на работу в Севастополь 25 новых специалистов: 13 врачей и 12 фельдшеров. Все они получили подъемные — по миллиону и полмиллиона соответственно.

Но дефицит медиков в городе все еще ощутимый — штат врачей и медсестер укомплектован лишь на 75%.

Образование

В минувшем году ввели в эксплуатацию детский сад на 220 мест и корпус начальной школы на 240 мест на ул.Молочной, а также сдали детский сад на улице Руднева на 120 мест. Очереди в детские сады в городе нет.

Капитально отремонтировано семь объектов в пяти школах: основные здания школ №4, №17, №47, №13, №39. В последней — также приведены в порядок тир и мастерские. Начаты ремонты на четырех объектах: основные здания школ №9, №13, №41, гимназии №10.

Социальная поддержка

На обязательные выплаты было направлено 11,7 млрд рублей, из них финансовая поддержка семей с детьми составила 1,3 млрд рублей. Порядка 20 млн рублей были направлены на выплаты одаренным детям, детям из многодетных семей, а также семей с низким доходом. Более трех тысяч семей с низким доходом получали социальные выплаты на 389,5 млн рублей. Производились ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей: 496 семей на общую сумму 58,3 млн рублей.

71 ребенок-сирота получил свою квартиру. На региональный материнский капитал направлено 129,3 млн рублей, 3524 семей получили подарок новорожденному, 3435 малышей — памятную медаль «Родившемуся в городе-герое Севастополе». Молочной кухней воспользовались 2635 детей.

15084 ветерана получили единовременную выплату к Дню Победы.

Поддержка участников СВО и членов их семей

Более девяти тысяч участников СВО и членов их семей получили компенсацию на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. 12,5 тысяч — воспользовались правом бесплатного проезда. Порядка четырех тысяч семей освобождены от платы в детских садах. Больше четырех тысяч школьников обеспечены бесплатным питанием, больше трех тысяч детей — бесплатным отдыхом и оздоровлением.

На 30 мая 2025 года в списках на получение земельных участков в собственность участникам СВО и членам семей погибших участников СВО стоит 9238 человек. Им предоставлено 540 земельных участков. Выплату в один миллион взамен земли взяли 673 человека.

Спорт и молодежная политика

В прошлом году введена в эксплуатацию школа бокса «Спартак». Завершен монтаж модульного спортзала на территории спортивной школы олимпийского резерва №8 на Радиогорке. Создана «умная» спортивная площадка в Каче. Выполнен монтаж скалодрома и теннисного корта на ул.Тараса Шевченко. Проведены работы по устройству тренировочного футбольного поля на базе СОК «Севастополь» на улице Брестской.

Приобретено спортивного оборудования и инвентаря на 5,53 млн рублей.

Культура и туризм

Важнейшим событием в сфере культуры Севастополя стало открытие музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Введена в эксплуатацию и с сентября работает Академия хореографии на мысе Хрустальном. Капитально отремонтированы дом культуры в Верхнесадовом, клубы в Гончарном и Солнечном, переоснащены 10 учреждений культуры.

Виноградарство и виноделие

В прошлом году в Севастополе было произведено 30,25 млн бутылок вина и игристого — почти на 30% больше, чем в 2023 году. Уплачено акциза 1,09 млрд руб. — в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году. Налогов уплачено больше 900 млн руб., рост более чем на 20%.

В прошлом году на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками было направлено 39,3 млн руб. Высадили виноградники на площади 254 га, всего площадь виноградников теперь составляет 7,7 тысяч га. Объем внебюджетных инвестиций в рамках приоритетного проекта «Терруар Севастополь» составил 3,2 млрд руб. (+1,6 млрд руб. к 2023 году). Создано 48 рабочих мест. Всего в проекте участвует 42 предприятия.

Городское хозяйство

После реставрации открыт обелиск «Городу-Герою Севастополю». Отреставрирована скульптурная композиция «Матрос и солдат». Благоустроены 17 общественных пространств, пять внутриквартальных и придомовых территорий, 25 объектов в рамках конкурса «Самый дружный двор». Отремонтированы 17 внутриквартальных дорог. Установлено дополнительно 2127 светоточек. Всего город освещают почти 48 тысяч фонарей.

Капремонты коснулись 205 многоквартирных домов. Севастопольгаз возвращен в государственную собственность. Уровень газификации населенных пунктов составил 89,7%, в том числе в сельской зоне — 60%. Подготовлена инфраструктура для газификации сел Верхнесадовое, Фруктовое, Поворотное, Пироговка, Озерное, Подгорное и др. Газифицированы шесть многоквартирных домов.

Дороги и транспорт

На сферу дорожного хозяйства и транспорта было выделено 7,8 млрд руб.

За эти деньги выполнено строительство, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство 70,62 км дорог и объектов транспортной инфраструктуры.

Введен в эксплуатацию 8-й этап трассы «Таврида» и три надземных пешеходных перехода на Камышовском шоссе. Проведен капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на ул.Героев Севастополя, отремонтирована дорога на ул.Древней. Обустроена развязка на пересечении ул.Вакуленчука, пр.Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе. Установлены иили заменены 4492 дорожных знака, 32 новых автономных светофора. Маршрутная сеть удлинилась на 25,8 км и теперь составляет 383,8 км.

Количество маршрутов общественного транспорта возросло с 116 до 119, в основном за счет новых автобусных маршрутов в «Новый Херсонес».

Градостроительство

Проведены открытые торги на размещение 317 рекламных конструкций и привлечен в бюджет один млрд руб. Деньги пошли на нужды города, в том числе на выплату компенсации вместо земельного участка по одному млн руб. для участников СВО.

Стратегические объекты

Сдана и введена в эксплуатацию Академия хореографии. Строительная готовность музейного комплекса на мысе Хрустальный — 90%. Его должны сдать 2025 году. Театр оперы и балета построен на 67%, срок его сдачи — 2026 год.

Активные работы продолжаются на Таврической набережной в Балаклаве. Готовность объекта превышает 47%.

Среди стратегических объектов и долгострои. На корпусах онкодиспансера идет армирование вертикальных конструкций, монтаж опалубки и кладка наружных стен. В больнице скорой медицинской помощи завершены монолитные работы. На КОС «Южные» построен глубоководный выпуск. Более чем на 90% готовы: приемная камера, насосная станция сырого осадка, песколовка. завершен монтаж железобетонных конструкций первичных радиальные отстойников, выполнены их гидроиспытания.