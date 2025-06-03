Ученые СевГУ примут участие в разработке новых противоопухолевых технологий

Севастопольский государственный университет в составе консорциума «Новые материалы специального назначения» стал победителем конкурсного отбора и получит государственную поддержку на развитие научного центра мирового уровня (НЦМУ). В рамках проекта ученые СевГУ сосредоточатся на разработке передовой технологии для терапии онкологических заболеваний.

Как сообщила пресс-служба университета, решение о предоставлении грантов было принято 29 мая президиумом Комиссии по научно-технологическому развитию РФ. В рамках общей пятилетней программы технологического развития НЦМУ «Новые материалы специального назначения» утверждена отдельная подпрограмма СевГУ. Она посвящена подготовке к внедрению в клиническую практику инновационной технологии — комбинирования стандартных противоопухолевых антибиотиков с наночастицами углерода. Ожидается, что такой подход позволит повысить эффективность лечения онкологических заболеваний.

Исследовательские работы по этому направлению будут вести ученые и специалисты Института перспективных исследований СевГУ. Проект предполагает тесное сотрудничество с ведущими российскими научными организациями. Партнерами университета выступают Петербургский институт ядерной физики им.Константинова, Институт биофизики Сибирского отделения РАН (Красноярск) и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова.