По мнению губернатора, женщины Севастополя не хотят здесь рожать, потому что не знают, какой высококачественной и профессиональной стала местная медицина. А депутат-коммунист Василий Пархоменко, считает, что демографические показатели города — это просто позорище!

Демографический вопрос в ходе обсуждения годового отчета о работе правительства Севастополя за 2024 год докладчику — губернатору Михаилу Разважаеву задал депутат В.Пархоменко.

— В прошлом году в Севастополе родился 3701 младенец, а умерло — 6197 человек. Разница почти в два раза. Товарищи, это вообще позорище! У нас самый низкий в стране коэффициент (рождаемости) — он меньше единицы! По идее, чтобы страна жила и развивалась он должен быть 2,1. По России эта цифра — 1,4. Что такое? Почему севастопольские девчата не рожают? — поинтересовался у губернатора депутат.

В ответ М.Развожаев связал низкий коэффициент рождаемости с тем, что в последнее десятилетие город рос за счет миграционного притока, который в последнее время прекратился. Вторая причина — многие люди, которые приобрели здесь жилье, бо́льшую часть года проживают в Севастополе без регистрации, что создает нагрузку на здравоохранение и совсем не улучшают плановые показатели для увеличения финансирования фонда ОМС. Кроме того, эти севастопольцы и рожать предпочитают за пределами региона.

— Севастопольцы, которые проживают де-факто в Севастополе, для того, чтобы родить уезжают в Москву, Петербург, другие города, даже в Симферополь... Я сталкивался с тем, что некоторые не знают, что у нас отремонтирован капитально роддом и там, соответственно, другие сейчас условия, специалисты, — оправдывался губернатор.

Он напомнил, что до ремонта, роддом выглядел непрезентабельно. Рожавшие первого ребенка в другом городе или регионе помнят об этом и едут туда рожать второго и третьего. Потому что человек всегда выбирает лучшее...

— Зато к нам родить ребеночка активно приезжают жители с новых территорий. Слухи быстро распространяются по поводу качества, отношения, профессионализма. Будем работать, и я уверен, что здесь эту тенденцию тоже изменим, — пообещал губернатор.

По информации Росстата в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости в Севастополе оказался одним из самых низких в стране — 0,98.

В 2024 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,4. Это означает, что на одну женщину за всю ее жизнь в среднем приходится 1,4 ребенка. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей составил 0,435.