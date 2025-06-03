Обещаны позитивные новости с Исторического бульвара

Темы разрушенного семь лет назад в ходе реконструкции и заброшенного Исторического бульвара коснулся губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отчитавшись перед заксобранием за очередной год руководства городом.

Он назвал бульвар Ахиллесовой пятой Севастополя.

— Меня как любого севастопольца беспокоит эта тема. Я просто с первого года (губернаторства. Прим.ред) переживаю за этот проект, — признался депутатам М.Развожаев.

Он напомнил, что ранее обращался к президенту Владимиру Путину по этому вопросу. Главой государства были даны соответствующие поручения, по результатам которых деньги на Исторический бульвар были заложены в федеральную часть федеральной целевой программы, но Министерство культуры к проектированию не приступило, а затем объект передали в управление Единого федерального заказчика.

— Совершенно очевидно, что сегодня уже этих средств, которые выделялись несколько лет назад, будет недостаточно, чтобы реализовать полноценный проект. И проекта, собственно, еще нет, — объяснил губернатор.

По его словам, проект прорабатывали собственными силами в Севастополе. А недавно снова к этой теме вернулись. Так губернатор многократно встречался в Москве и обсуждал благоустройство Исторического бульвара с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, министром строительства РФ Иреком Файзуллиным, с руководителем ППК «Единый заказчик в сфере строительства»Кареном Оганесяном, заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. Главное, о чем предварительно договорились и что поняли: нужен проект! Тот проект, который прорабатывали собственными силами в Севастополе, никуда представлен не был. Его прорабатывали, чтобы понять, какой объем финансирования потребуется для осуществления проекта.

— Проработаем сейчас возможность корректировки федеральной части целевой программы, чтобы в случае прохождения этим проектом экспертизы, мы могли получить дополнительное финансирование. Но тем не менее, даже на те существенные средства, а это больше миллиарда рублей, которые есть в федеральной целевой программе [...], достигли фактически договоренности, что мы в этом году все-таки на контракт выйдем, а по результатам корректировки, изменим сумму контракта, — сумбурно объяснил губернатор. Но он заверил, что в ближайшее время об Историческом бульваре севастопольцам следует ожидать позитивных новостей.

— Я этим вопросом постоянно занимаюсь. Уверен, что в обозримом, ближайшем будущем мы получим конкретные действия, позитивные новости по этому объекту. Такая у губернатора задача — с федеральными органами такие вопросы доводить до логического завершения, — подытожил М.Развожаев.