Министр продолжил инспектировать стройки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным 2 июня продолжали инспектировать ход строительства ключевых для города объектов.

Медкластер

Работа, которая началась 31 мая на КОС «Южные», продолжилась посещением стройплощадки медкластера на Камышовском шоссе. Там долгие годы строятся больница скорой помощи и лечебно-диагностический комплекс онкологического диспансера.

«Сейчас строительство активно идет в тех частях будущего медицинского комплекса, которых перепроектирование не коснулось. Строительство больницы скорой помощи и онкодиспансера — это сложный объект, есть определенные задержки — но мы понимаем всю последовательность действий, чтобы новые больницы как можно скорее были достроены и начали служить городу», — объяснил нынешнее состояние строек М.Развожаев.

На корпусах онкологического диспансера сейчас идет армирование вертикальных конструкций, монтаж опалубки и кладка наружных стен. В больнице завершены монолитные работы, строители заканчивают монтаж оконных блоков и приступают к фасадным работам.

Балаклава

Следующий объект инспекции — строительства яхтенной марины в Балаклаве. Готовность объекта превышает 47%, основные работы ведутся на Таврической набережной, где реконструкция идет к завершению. Мосты Южный, что на выходе из бухты, и Северный, напротив входа в музейный подземный комплекс, стали надежнее и в два раза шире. Строители реконструируют почти 49 километров сетей.

После ввода в эксплуатацию марина сможет принимать более 600 яхт. Общая протяженность причальной инфраструктуры составит почти два километра.

«Балаклавская яхтенная марина станет крупнейшим на Черном море центром яхтенного туризма, что привлечет большой туристический поток. Реализация проекта соответствует стратегии комплексного развития прибрежных территорий и повышает инвестиционную привлекательность региона», — отметил министр после инспекции.

Каток

Также глава города и руководитель Минстроя побывали на стройплощадке на ул.Генерала Мельника. Там возводится крытый каток с искусственным льдом. Уже завершен монтаж основных строительных конструкций, выполнен монтаж магистральных инженерных коммуникаций внутри здания, смонтированы локальные очистные сооружения ливневых стоков. Сейчас ведется монтаж металлоконструкций ферм, монтируется лифтовое оборудование и системы фасада по периметру объекта.

Губернатор пообещал министру, что к Новому году каток наконец-то сдадут.

После объезда объектов в правительстве Севастополя состоялось совещание по вопросам реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

«В ходе совещания отдельное внимание уделили проектам, которые осмотрел глава Минстроя России во время рабочей поездки. Региональными органами власти и подрядными организациями представлены доклады о ходе реализации проектов в соответствии с планами-графиками. Глава Минстроя России обратил внимание на необходимость обеспечения качества планирования и своевременного завершения реализации объектов», — сообщила пресс-служба министерства.

«У нас плодотворные и конструктивные взаимоотношения с Министерством строительства и ЖКХ. Ирек Энварович лично контролирует ход реализации программы социально-экономического развития, в которой заложено огромное количество объектов для развития города. И мы постоянно находим поддержку и позитивное решение всех проблемных вопросов», — процитировала М.Развожаева его пресс-служба.

В 2025 году в Севастополе должны сдать 23 объектов госпрограммы. Среди наиболее значимых — газопровод высокого давления через бухту, вторая очередь реконструкции парка Победы и крытый каток на ул.Мельника.