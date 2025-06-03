Дело о взятке в шесть миллионов расследовано

Как сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Александр Карабанов, фигуранты и их защита уже ознакомились с материалами, которые направлены в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения.

«Следователи объявили нам с доверителем об окончании следственных действий и завершении расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Мы уже ознакомились с материалами дела, которое направлено для утверждения обвинительного заключения в Генеральную прокуратуру России», — рассказал собеседник агентства.

По словам адвоката, в случае утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в Севастополь для рассмотрения по существу.

Вместе с тем защитник считает, что дело Е.Горлова расследовалось с грубейшими нарушениями норм УПК РФ, ущерб по делу отсутствует, а его подзащитный своими действиями «не причинил вред интересам службы или гражданам». «Данные факты бесспорно повлияют на приговор», — сказал А.Карабанов.

Арест имущества

Также сообщается, что столичные суды наложили арест на недвижимость и другие активы экс-чиновника и его родственников. Общая сумма арестованного составляет около 52,7 млн рублей. Обеспечительные меры были приняты по указанию Генеральной прокуратуры РФ, которая осуществляет контроль за расследованием дела.

«В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа и других имущественных взысканий, а также в связи с тем, что неприменение указанных обеспечительных мер может привести к возможности утраты этого имущества, судья считает необходимым наложить арест на указанное имущество, установив ограничение им распоряжаться», — следует из документов.

Арест наложен в том числе на недвижимость сестры Е.Горлова, автомобиль Hummer и активы его матери, среди которых земельные участки и жилые дома в Ростовской области и в Алуште.

Отмечено, что стоимость имущества, на которое наложен арест, не превышает размер возможных имущественных взысканий и максимального размера штрафа, грозящего Е.Горлову по вменяемой ему статье.

Суть обвинений

Уголовное дело было возбуждено 25 августа 2024 года в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ. Согласно материалам дела, в конце 2023 года чиновник на систематической основе решил получать «прибавку» к зарплате от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. По версии следствия, Е.Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через своего знакомого Ларина с декабря 2023 года каждый месяц один млн рублей за способствование в обеспечении своевременной оплаты и погашении задолженности по заключенным договорам с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство по службе. Позже, считает следствие, Е.Горлов потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере шести млн рублей.

В начале августа мужчина обратился в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Сначала был задержан Ларин, которому передали шесть млн рублей для Е.Горлова. Дальнейшие действия Ларина осуществлялись под контролем сотрудников правоохранительных органов. В момент получения денег теперь уже бывший чиновник был задержан, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Ларину вменяется ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Они полностью признали вину.

Ранее в Мосгорсуде стало известно, что Ларин проходил службу в СБУ и был объявлен там в розыск за государственную измену. Кроме того, в материалах уголовного дела говорится, что заявитель о вымогательстве взятки со стороны экс-чиновника — председатель совета директоров ПАО «Севастопольгаз» Эдуард Третьяк — уже более 10 лет знаком с посредником во взяточничестве Лариным, с которым познакомился будучи офицером органов внутренних дел Украины, когда тот, в свою очередь, проходил службу в СБУ по Севастополю. После проведения референдума в 2014 году Ларин перешел на службу в российские правоохранительные органы, а в 2020-м ушел на пенсию, осуществляя до своего задержания трудовую деятельность в строительной организации, заключавшей с властями Севастополя государственные контракты на проведение строительно-монтажных работ, говорится в документах.

Е.Горлов занимал должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя с 10 января 2023 года по 5 августа 2024 года. Он курировал сферы ЖКХ и природопользования. 6 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Е.Горлов уволен.