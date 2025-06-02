Житель Качи устроил в гараже криминальный агробизнес

Криминальный наркоопыт у мужчины уже был. С помощью подсказок из Интернета мужчина закупил оборудование, соорудил в подвале гаража тепличку и выращивал в ней 17 кустов каннабиса, периодически собирая урожай и заготавливая для продажи марихуану.

Вести о гаражном агробизнесе дошли до оперативников севастопольского Управления нарконтроля УМВД. Сотрудники полиции ликвидировали теплицу, изъяли оборудование и подсчитали количество готового товара в банках, пакетах и коробках. Набралось почти полкило — на срок от 10 до 20 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.