В Севастополе будут развивать научно-популярный туризм

В 2022 году в России объявлено Десятилетие науки. В числе его основных задач — привлечение молодежи в сферу исследований, в том числе при помощи научно-популярного туризма. Такая деятельность активно поддерживается государством и является одним из социально значимых направлений.

Работа в этом направлении началась и в Севастополе, сообщили в городском управлении туризма. В мае прошло первое заседание рабочей группы по развитию научного туризма, в состав которой вошли представители самого управления туризма, его подведа — Центра развития туризма, Института биологии южных морей им.Ковалевского РАН, СевГУ, Севастопольского торгово-экономического техникума и туроператора «Янтарный берег».