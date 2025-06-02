В Херсонесе обратили внимание на западную часть городища

«До 2027 года музей-заповедник планирует разработать проектную документацию по сохранению объектов западной части городища: северо- западный участок оборонительной стены (1-я и 4-я куртины с башнями I–IV, ров и протейхизма), Западная базилика, Четырехапсидный храм», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Как отметили в музее-заповеднике, западный район Херсонесского городища является перспективным для экскурсий и развития музейной инфраструктуры. В будущем возможно благоустройство Западной входной группы «Херсонеса Таврического», решение этого вопроса будет зависеть от финансовых и технических возможностей.

Западный район древнего Херсонеса начали исследовать в 1842 году. В античное время по этой территории проходила северо-западная линия оборонительных стен древнего города. В Средние века в именно в западном районе появились христианские сооружения: Западная базилика, Базилика на холме, Четырехапсидный храм. Последний, по предположениям некоторых исследователей, построили на месте свершения чуда одним их первых епископов Херсонеса — Святым Капитоном.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.