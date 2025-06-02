В честь бойца СВО открыли «Парту Героя» и нарисовали комикс

Память о Герое России — севастопольце Вячеславе Пастухове сохранят в его школе. А рассказать детям и подросткам о подвиге воина поможет комикс «Последний бой Мечты и Свята».

В школе №4 в середине мая открыли «Парту Героя» в честь бойца специальной военной операции Вячеслава Пастухова. В почетном карауле встали учащиеся школы, в которой учился воин. На церемонии присутствовали его близкие и друзья.

«Мы служили с ним в одной воинской части. Я знал его как отважного и мужественного воина, который всегда достойно выполнял боевые задачи. Для нас Вячеслав — пример стойкости и отваги. Мы всегда будем помнить о нем и гордиться. Герои не умирают», — обратился к присутствующим Герой России, депутат Законодательного собрания Севастополя Роман Кулаков.

На «Парте Героя» размещена фотография В.Пастухова и факты из его биографии. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, а также активно участвующие в жизни школы.

В.Пастухов — оператор дронов-камикадзе, участвовавший в спецоперации с первых дней. Он уроженец Севастополя и выпускник школы №4. В своем последнем бою в районе Крынок В.Пастухов вместе с другом, тоже оператором, Никитой Мечтановым из Нового Уренгоя, под плотным артиллерийским обстрелом противника осуществил три выхода к переднему краю обороны, уничтожил две лодки с диверсионно-разведывательной группой до 18 человек, успешно применил FPV-дроны и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты врага. В.Пастухов и Н.Мечтанов погибли в бою 30 октября 2023 года. Их позывные были «Мечта» и «Свят». За проявленные в боях мужество и героизм обоим воинам присвоено звание Героя России.

Подвиг в картинках

Команда популярного телеграм-канала «Рыбарь» совместно с правительством Севастополя выпускает серии комиксов о подвигах российских бойцов в зоне СВО. Один из последних спецвыпусков — «Последний бой Мечты и Свята» — посвящен двум Героям России — ефрейторам В.Пастухову и Н.Мечтанову.

Мечта и Свят были рекордсменами по уничтожению вражеской техники и живой силы противника. Они — не просто бойцы. Они одни из первых героев войны нового времени: операторы-дроноводы, чья работа спасала жизни, меняла ход боев и внушала уверенность тем, кто шел в атаку.

Молодые звезды фронта, бившие рекорды по уничтожению складов, транспорта и личной силы противника — как количественно, так и на дальность. Верные товарищи, всегда готовые помочь пехоте ВС РФ. Их FPV-дроны оберегали российские боевые группы, которым в моменте нужно было чудо — и это чудо Мечта и Свят доставляли точно в цель. Их знали по позывным, уважали за мастерство, а теперь помнят как Героев России.

Скачать комикс «Последний бой Мечты и Свята» можно по ссылке, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».