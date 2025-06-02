Ревнивец получил удар ножом в грудь

Оперативники задержали в Инкермане жительницу Москвы, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью своего сожителя. Скандал на почве ревности закончился тяжелой травмой и уголовной ответственностью, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

По версии полиции, 37-летний москвич вместе со своей 34-летней сожительницей приехали вместе на некоторое время из столицы в Инкерман. Во время домашнего застолья пьяный мужчина высказал даме подозрения в неверности. В ответ она схватила со стола кухонный нож и вонзила обидчику в грудь.

Мужчина самостоятельно вызвал «скорую», медики сообщили об инциденте в полицию.

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Инкерман» задержали подозреваемую и изъяли с места происшествия орудие преступления — нож.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за «умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальное наказание, грозящее даме, — лишение свободы на срок до 10 лет.