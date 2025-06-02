Плана по эвакуации автомобилей нет

Сотрудники недавно созданной при департаменте транспорта Севастополя «Инспекции административной практики и контрольной деятельности» начали работу. В понедельник, 2 июня, были эвакуированы первые стоявшие в неположенном месте автомобили.

Директор департамента транспорта Станислав Таматаев объяснил, что правительству Севастополя Министерством внутренних дел были делегированы полномочия по рассмотрению протоколов по правонарушениям, предусмотренным ч.4 ст.12.16 КоАП РФ. Речь идет о несоблюдении требований дорожных знаков и дорожной разметки, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств в неположенном месте. Поэтому на базе департамента транспорта создана инспекция по административной практике, которая с июня и занялась профилактикой данного вида нарушений.

Департамент разработал 20 маршрутов, по которым ежедневно будут курсировать инспекторы совместно с эвакуаторщиками — сотрудниками ГБУ «Севавтодор». Маршруты подобрали такие, где чаще всего выявлялась хаотичная парковка, затрудняющая движение городского транспорта.

В распоряжении департамента 10 эвакуаторов. Один из них — для эвакуации грузового и крупногабаритного транспорта. Сейчас в инспекции 12 сотрудников. В дальнейшем штат будет расширен до 30 человек, пообещал С.Таматаев.

Сотрудники инспекции работают на окладе, у них нет плана по эвакуации и они не получают никаких дополнительных премий или вознаграждений за эвакуированные автомобили, уверил С.Таматаев. По его словам, основная цель работы новой инспекции — минимизировать на улицах Севастополя количество транспортных средств, которые нарушают Правила дорожного движения.

Что делать?

Вся информация для нерадивых водителей, у которых эвакуировали автомобиль, размещена в специальном подразделе сайта департамента транспорта: «Эвакуация транспортных средств». Там можно узнать, как получить транспортное средство обратно. Кроме этого в мессенжере «Телеграм» создан чат-бот «Штрафстоянка» http://t.me/shtraf_stoyanka_bot. Чтобы проверить, эвакуировано ваше транспортное средство или нет, нужно ввести в бот госномер.

Неправильно припаркованные автомобили отправляют на штрафстоянку на ул.Мечникова, 73 (заезд с ул.Коммунистической). За неправильную парковку владельцу грозит штраф 2250 рублей. Если оплатить его в первые 30 дней, сумма снизится на четверть — до 1687 рублей. Если автомобиль эвакуировали, также придется оплатить услуги эвакуатора и за хранение на штрафстоянке. Цена зависит от категории транспорта.

Все документы для возврата машины можно оформить на штрафстоянке — по принципу «единого окна». Оплатить — можно и после возвращения автомобиля.