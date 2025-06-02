Отставаний на стройке коллектора нет

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин 31 мая побывал в Севастополе с рабочим визитом. Совместно с губернатором города Михаилом Развожаевым он проинспектировал работы на канализационных очистных сооружениях «Южные».

На этом масштабном и ключевом проекте для Севастополя уже построен глубоководный выпуск, завершен монтаж железобетонных конструкций первичных радиальных отстойников, выполнены их гидроиспытания.

«Оборудование для отстойников уже изготовлено и будет доставлено за пару месяцев. Выполняются работы по двум аэротенкам, планируем завершить их за три месяца. На стройплощадке сейчас работают 220 человек и 28 единиц техники. Отставаний по графику нет», — уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Работы на стройке сейчас ведет подрядная организация ООО «ТрансСтройИндустрия».

«Важно не сбавлять набранный темп», — посоветовал строителям после увиденного И.Файзуллин.

Глава Минстроя также посетил многофункциональный культурный центр «Бухта Казачья», построенный по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Центр открыли 7 мая и он уже стал точкой притяжения для жителей района. Сейчас проходит отбор детей в организации дополнительного образования: ребята смогут бесплатно заниматься танцами, пением, живописью, судомоделированием, севастополеведением, журналистикой.

Еще одной точкой визита министра стал «Новый Херсонес». Менее чем за год с момента открытия комплекс посетило более двух миллионов человек. И.Файзуллин профессионально отметил, что стилизованный под византийский город музейно-храмовый комплекс обеспечен всей необходимой инфраструктурой: реконструирована автомобильная дорога, введены блочно-модульные котельные, обеспечены сети электроэнергии и газ.