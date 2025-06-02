На Форос запустят два рейсовых автобуса

На летний период департамент транспорта планирует запустить два автобуса: №47 «Севастополь – Орлиное – Форос» и №48 «Орлиное – Форос».

Стоимость проезда — коммерческая, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Автобус №47 проследует с автовокзала Севастополя до автостанции в Форосе, делая остановки: «Сады» на Дергачах, поворот на Гончарное, в Орлином, Тыловом и на повороте на Ласпи. В день автобус будет совершать в оба конца четыре рейса. Отправление из начального/прибытие в конечный пункт в прямом направлении: 8.55/10.25, 11.25/12.55, 14.50/16.05, 17.35/18.50. Отправление/прибытие в обратном направлении: 10.30/13.15, 13.10/15.55, 16.10/18.30, 18.55/21.15.

Автобусный маршрут№48 «Орлиное – Форос» проследует от автостанции в селе Орлиное через Тыловое, поворот на Ласпи до автостанции в Форосе.

Отправление из начального/прибытие в конечный пункт в прямом направлении: 11.10/11.45, 13.50/14.25, 16.40/17.10, 19.25/19.55. Отправление/прибытие в обратном направлении: 11.50/12.25, 14.30/15.05, 17.15/17.45, 20.00/20.30.