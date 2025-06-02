Акулы и русалки теперь обитают в Ялте на набережной

В семи залах океанариума обитает 150 видов рыб, среди которых — пять видов акул, которых привезли из Сингапура и Дубая, а также мурены, дискуссы, белуги и многие-многие другие. Расположен новый туристический объект в самом центре Ялты — в подвалах исторических торговых рядов бывшей гостиницы «Россия».

«800 квадратных метров под землей и все это прямо под набережной Ялты. Второго такого помещения не найти. Гвоздями программы, конечно, являются акулы. Самые эффектные — чернопёрые, акула-нянька и зебровая — это жемчужина нашей коллекции, такого вы не увидите больше нигде», — рассказал автор проекта — крымский предприниматель Виктор Жиленко. Он также создатель Ялтинского крокодиляриума, Алуштинского аквариума и крымских парков миниатюр.

В день открытия гостей океанариума встречали сказочные гости — Нептун и русалочки. Одна из них — участница подводного шоу. Планируется, что в начале каждого экскурсионного часа русалка будет плавать в аквариуме вместе с обитателями морских глубин.