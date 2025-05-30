Все пляжи подключат к системе «Безопасный город»

Пляжный сезон официально откроют 15 июня, к этому сроку городские власти намерены сделать пляжи полностью безопасными. Об этом шла речь 29 мая на заседании городского правительства.

Для обеспечения безопасности все севастопольские пляжи собираются включить в систему «Безопасный город», установив в общей сложности 100 камер, пока подключена половина.

– С нашей стороны, технических ограничений нет, поэтому задача – к сезону подключить все камеры, – сообщила и.о.директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева.

По ее словам, установка камер – обязанность операторов пляжей и обязательное требование при заключении договора на благоустройство пляжей.

М.Развожаев поручил уделить особое внимание вопросу установки камер.

--Чтобы в последний момент не оказалось, что технической возможности у них (операторов-ред) нет или еще что-нибудь. Пятнадцать дней есть, надо дожать эту ситуацию, это обязательное требование с точки зрения безопасности, с учетом обстановки, – обратился к подчиненной М.Развожаев, поручив провести анализ с точки зрения инфраструктуры и, если надо, «подтянуть оптоволокно».

– Анализ проведен. По пляжу «Серебряный» с точки зрения оптоволокна есть определенные вопросы, но находятся иные технические решение, которые сейчас прорабатываются, – отреагировала на обращение Н.Гуляева.