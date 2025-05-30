Ушедшая из дома девушка найдена мертвой

Прокуратура города взяла на контроль установление обстоятельств смерти 15-летней жительницы Севастополя, которая ушла из дома в ночь на 29 мая 2025 года. Ее труп был обнаружен через день на ул.Монастырское шоссе, недалеко от садового товарищества, где проживала несовершеннолетняя.

В настоящее время полиция в рамках расследования уголовного дела устанавливает причины и обстоятельства гибели девушки.

29 мая мать девочки в соцсетях просила помощи в ее поисках. По ее сообщению, дочь «болеет сахарным диабетом и может впасть в кому».