Ученые предлагают кормить кроликов водорослями

Работа коллектива лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ «Использование природных запасов нитчатых зеленых водорослей кладофора в животноводстве для повышения его рентабельности и устранения дефицита йода у населения» победила в номинации «Лучший инвестиционный проект в сельском хозяйстве» II Всероссийской инвестиционной премии «ВЕРШИНА», сообщила пресс-служба института.

Премию вручали на втором Кавказском инвестиционном форуме, проходившем 25-27 мая в Минеральных Водах, и собравшем на своей площадке более 5 000 представителей из 25 стран. Почетную награду в торжественной обстановке получил ведущий научный сотрудник ИнБЮМА, кандидат биологических наук Николай Шадрин.