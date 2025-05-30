Туризм.РФ поможет городу с инвестиционными проектами

В Севастополе 29 мая состоялась рабочая встреча делегации «Корпорации Туризм.РФ» во главе с ее генеральным директором Сергеем Сухановым с губернатором города Михаилом Развожаевым.

Стороны обсудили развитие туристической инфраструктуры Севастополя, а также планы участия города в федеральном проекте «5 морей и озеро Байкал». По итогам встречи было принято решение, что «Корпорация Туризм.РФ» окажет экспертную и консультационную поддержку инвестпроектам, планируемым к реализации в Севастополе, сообщила пресс-служба корпорации.

Губернатор в своем телеграм-канале в посте о встрече с С.Сухановым уточнил, что в «5 морей и озеро Байкал» Севастополь участвует проектом создания круглогодичного морского курорта в Балаклаве, где сейчас идет строительство яхтенной марины.

«Сергей Алексеевич заверил, что «Корпорация Туризм.РФ» готова оказать экспертную и консультационную поддержку инвестиционным проектам, которые в дальнейшем будем реализовывать в Севастополе. Благодарю за внимание к нашему городу!» — подытожил итог встречи губернатор.