Специальная инспекция по эвакуации незаконно припаркованных авто заработает с 1 июня

В Севастопольском департаменте транспорта создана специальная комиссия под названием «Инспекция административной практики и контрольной деятельности», которая будет штрафовать нарушителей правил парковки и стоянки автотранспорта, а также эвакуировать незаконно припаркованный автотранспорт на штраф-стоянку на улице Мечникова, 73.

Прежде борьбой с нарушителями правил парковки занимались только сотрудники ГИБДД, теперь к ним присоединились чиновники, которые в соответствие с Указом главы города Михаила Развожаева взяли на себя взыскание штрафов.

Составлять протоколы будут 18 сотрудников гортранса, в числе которых замдиректора департамента, и главные специалисты. Среди них – заместитель директора департамента транспорта, он же начальник Инспекции, начальник Управления транспорта департамента транспорта, заместитель начальника Инспекции административной практики и контрольной деятельности – начальник отдела контроля за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств Инспекции, заместитель начальника Управления экономики, финансов и правового обеспечения департамента транспорта, начальник отдела развития транспортной инфраструктуры управления транспорта департамента транспорта, начальник отдела организации пассажирских перевозок и др..

Инспекция начнет работать с 1 июня. Известно, что чиновники «будут мониторить рейдовые маршруты, на которых автомобилисты не соблюдают дорожные знаки и разметку, паркуясь хаотично».

Планируется проводить рейды ежедневно, по указанию главы города инспекторы будут одеты в специальную форму и жилеты.

На улице Мечникова, 73 планируется организовать работу инспекторов административной практики и контрольной деятельности. Они помогут владельцам авто оформить возврат автомобиля по принципу «единого окна». В городском правительстве также сообщили, что по возникающим вопросам следует обращаться по телефону +7 978 3000 323.

Сколько стоит

Штраф за неправильную парковку для недобросовестных владельцев авто составит 2 тысячи 250 рублей. Эту сумму можно будет уменьшить на 25%, оплатив долг в течение 30 дней. Однако, это еще не все. Эвакуация и содержание автомобиля на штрафстоянке обойдется автовладельцу весьма недешево. Так, максимальная сумма за перемещение крупногабаритного автомобиля или микроавтобуса, а также негабаритных транспортных средств (категории D массой более 3,5 т) будет стоить 32 тысячи 703 рубля. Для атомобилей категорий А, В массой до 3,5 т, а также прицепов и бочек на колесах массой до 1 т установлена плата за эвакуацию в сумме 3 750 рублей.

За хранение авто на штрафплощадке установлена почасовая плата, в зависимости от категории автомобиля:

– категория А, прицепы, бочки на колесах массой до 1 т — 45,5 руб/час;

– категории В, D массой до 3,5 т (за исключением крупногабаритных легковых автомобилей и микроавтобусов) — 91 руб/час;

– категории D (массой более 3,5 т), С, крупногабаритные легковые автомобили и микроавтобусы — 182 руб/час;

– негабаритные транспортные средства — 273 руб/час.

За более подробной информацией с пояснениями, как можно вернуть эвакуированный автомобиль, следует заглянуть в специальный раздел «Эвакуация транспортных средств» на сайте дептранса.