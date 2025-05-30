Собак и их владельцев приглашают на дрессировку

Проект «Спорт с хвостом» кинологического центра «Драйв» получил от правительства Севастополя грант 440 тысяч рублей. За эти деньги общественники в течение двух с половиной месяцев будут заниматься с владельцами и их питомцами спортом и проведут для собак общий курс дрессировки.

Будет открыто семь спортивных секций, в которых проведут по 10 занятий. Перечень предлагаемых спортивных активностей весьма разнообразный. Самый востребованный из них — общий курс дрессировки (ОКД). Эта дисциплина формирует у собаки основы послушания и правильного поведения. Собаку обучат базовым командам: «сидеть», «лежать», «стоять», «ко мне», «рядом», «место», «фу» и пр.

Послушание в группе — это набор упражнений, обучающих собак устойчивости к отвлекающим факторам, умению оставаться спокойным, концентрировать внимание на хозяине.

Фитнес — физкультура для собак развивает баланс, координацию, укрепляет мышечный каркаса питомца. Подходит для собак с избыточным весом, проблемами опорно-двигательного аппарата, в период реабилитации после болезни или травмы, а также для общего поддержания физического здоровья животного.

Ноузворк — работа носом. Дисциплина направленна на обучение собаки определять, искать и обозначать заданный запах.

Флайбол — командная игра — аналог эстафеты. После старта собаке нужно преодолеть четыре барьера подряд, взять мяч и вернуться в точку старта через те же барьеры. Это зрелищная, азартная и динамичная игра, которая нравится как собакам, так и их владельцам.

Атлетика — включает тяжелую (вейтпуллинг) и легкую атлетику (легкоатлетическое многоборье). Вейтпуллинг — это направление, в котором собаку учат перемещать тяжелые грузы, что способствует развитию мышечной массы. Для этого используются специальные шлейки с грузом. Легкоатлетическое многоборье включает опорные и безопорные прыжки в высоту и прыжки в длину.

Дог-фрисби — игра, в которой собака ловит пластиковый диск. Существует множество подвидов дог-фрисби: броски на дальность, на точность попадания в зону, фристайл, который требует акробатики не только от собаки, но и от владельца, булсай — работа одновременно с двумя дисками.

Обучат бесплатно

По словам руководителя кинологического центра «Драйв» Ольги Мироновой, опрос среди севастопольских владельцев собак показал, что только 42% опрошенных занимаются со своими питомцами, а 35% лишь играют с ними в мяч в ходе прогулки. При этом 23% — собакой вообще не занимаются.

— Согласно нашему мониторингу, 98% из тех, кто уже занимается со своей собакой каким-либо видом кинологического спорта, хотел бы попробовать и освоить новые дисциплины и направления. Однако в 39% случаев эти люди не находят интересующих их дисциплины. Еще 37% отмечают, что такие занятия есть, но стоят очень дорого. Мы же проводим их бесплатно, — подчеркивает О.Миронова.

Ежедневные тренировки начнутся в сентябре и продлятся до середины ноября. Они будут проводиться на дрессировочной площадке кинологического центра «Драйв» на Дергачах: ул.Радарное шоссе, 128 (по соседству с автодромом ДОСААФ). Запись на тренировки — vk.com/kzdraiv.