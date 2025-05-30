Севастополь превратят в Манхэттен

Департамент архитектуры разработал проект постановления, которым вносятся изменения в «Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города». Единственное новшество — дополнительная графа в перечне — медиафасады, которые размещаются на внешних поверхностях стен зданий, строений и сооружений.

«В случае установки на внешних поверхностях стен зданий, строений, сооружений, в том числе на каркасе, рекламная конструкция должна повторять пластику фасада, может перекрывать полностью или частично оконные проемы, остекление, а также конструктивные и декоративные детали зданий», — указывается в документе.

Размещение медиафасадов не допускается на наружных стенах зданий с декоративными элементами. Цвет каркаса и информационного поля рекламной конструкции должны соответствовать основному цвету фасада и не иметь задних или боковых закрывающих панелей.

На первом за последние 10 лет аукционе по наружной рекламе в Севастополе, который состоялся в конце прошлого года, участники торгов разыграли право на установку и эксплуатацию 337 рекламных носителей. В схему их размещения были включены места для установки билбордов — статичных и с автоматической сменой изображения, светодиодных экранов, суперсайтов, сити-бордов и сити-форматов. Медиафасадов в схеме не было. А теперь вдруг потребовались.

Медиафасад — дисплей произвольного размера и формы, который устанавливается на наружной части здания. Дисплей медиафасада набирается из светодиодных модулей. Самые дорогие и масштабные медиафасады в мире размещены в Нью-Йорке на небоскребах Манхэттена — центре театрального квартала.