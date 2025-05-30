Правительство Севастополя подготовило отчет об исполнении городского бюджета за 2024 год

Документ был рассмотрен на заседании 29 мая, одобрен и будет передан в закобрание для утверждения.

Основные параметры бюджета города Севастополя за 2024 год: доходы — 77,4 млрд руб., расходы — 75,8 млрд руб.

Первоначально бюджет был принят с дефицитом в 6,9 млрд рублей. Фактически же он оказался профицитным за счет перевыполнения доходной части по собственным поступлениям доходов на 26,2%, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Текущие расходы бюджета города составили почти 49 млрд руб., в том числе соцвыплаты, пособия, льготы, зарплаты работников бюджетных организаций — 28,8 млрд руб. Расходы на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство — 26,9 млрд руб. На социальную политику: поддержку старшего поколения и семей с детьми — было направлено 11,7 млрд рублей; в том числе 2,6 млрд руб. — на оплату расходов по ОМС неработающего населения.

«У нас сохраняется высокий уровень финансовой дисциплины: исполнение госпрограмм города Севастополя составило 92,7%, или 70,2 млрд руб. — благодаря эффективному планированию и управлению финансами», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя отчет по выполнению бюджета за 2024 год в своем телеграм-канале.