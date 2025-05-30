Отдыхающим на пляже «Песочный» предлагают укрыться от налета на территории «Песочной бухты»
Из 26 севастопольских пляжей стационарные укрытия установлены на 23. Об этом 29 мая на заседании правительства Севастополя сообщила и.о.директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева.
– Там, где была возможность их поставить, мы их установили, – сказала она, докладывая о готовности севастопольских пляжей к сезону и отвечая на вопрос губернатора Михаила Развожаева о жалобах жителей города на отсутствие укрытий на пляже «Песочный».
На это Н.Гуляева пояснила, что установить укрытие на самом пляже не представляется возможным из-за малой территории и отсутствии проезда.
Однако между горхозом и владельцами близрасположенного отеля «Песочная бухта» достигнута договоренность, что в случае налета они открывают доступ отдыхающим на свою территорию.
Такое сообщение вызвало вопросы у главы города.
М.Развожаев поручил своему первому заместителю Алексею Парикину проверить доступность и понятность такой схемы.
– Посмотрите, как там все организовано. Учения там проведите. Замерьте секундомером время и доложить, – распорядился М.Развожаев.