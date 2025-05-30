Обнаружены новые данные о бриге «Меркурий»

Появились новые подробности исторического сражения брига «Меркурий» с двумя турецкими кораблями 14 мая 1829 года. О них «Севастопольской газете» рассказал советник Музея обороны Севастополя Дмитрий Серов.

Поводом к разговору стало празднование 26 мая очередного Дня Матросского бульвара, инициатором чего традиционно стало Российское военно-историческое общество (РВИО) в Севастополе, при поддержке Русского географического общества, Севастопольского морского собрания, ветеранских организаций и Черноморского флота.

Д.Серов напомнил, что прошлогоднее 195-летие знаменитого боя дало старт для новых исторических изысканий, которые предприняли севастопольские общественники совместно с Севастопольским государственным университетом, при поддержке РВИО. Была проведена большая исследовательская работа.

Новые воспоминания

По словам Д.Серова, были обнаружены ранее не публиковавшиеся воспоминания участников боя. И не только офицеров брига «Меркурий» (официальные рапорты, донесения), но и матросов.

Находки были озвучены 27 мая в СевГУ на публичной лекции военного историка Евгения Абаева. Он привел речь капитан-лейтенанта Александра Казарского, с которой тот обратился перед боем к команде брига.

Из документов также следует, что А.Казарский очень волновался в самые первые минуты боя, когда русский военный корабль оказался фактически перед грозным турецким флотом.

Интересно его поведение и во время самого боя, то, как он вел офицерский совет: обошел всех офицеров на корабле, лично переговорил с каждым о тактике боя, выслушал личное мнение каждого.

Д.Серов рассказал и о ранее неизвестном факте, касающемся личности мичмана Дмитрия Притупова. На корабле этого совсем еще молодого человека недолюбливали, а все потому, что в корабельных списках числился его слуга из числа крепостных, что оценивалось членами команды весьма негативно. Так вот, стало известно, что перед боем Д.Притупов предложил А.Казарскому, что в случае необходимости — спустится в пороховой погреб и взорвет корабль.

Не название, а статус

Еще одна находка касается названий турецких кораблей — участников того боя. Как известно, один из кораблей назывался «Селимие», второй – «Реал-бей».

Так вот, военный историк Е.Абаев выяснил, что «Реал-бей» — это не название корабля, а статус флагманского корабля в эскадре турецкого флота.

— Это младший флагман, адмиральский корабль. Мы бы сказали, что это корабль, на котором держал свой флаг контр-адмирал, — пояснил Д.Серов.

По его словам, сам этот факт удалось установить благодаря изучению различных турецких исторических источников, прежде у нас не публиковавшихся.

Больше того, раньше считалось, что на борту турецких линкоров было 184 орудия: 110 — на «Селимие», 74 — на «Реал-бее». Теперь же выяснилось, что «Селимие» имел 126 орудий, то есть, был значительно сильнее, чем представлялось ранее.

Также представляют определенный интерес и подробности, связанные с семьей А.Казарского, оказавшие серьезное влияние на служебную репутацию офицера. В свое время, он вынужден был встать на защиту своего доброго имени.

Снимут кино

По мнению Д.Серова, новые находки серьезно приблизили историков к пониманию причин и последствий подвига брига «Меркурий». Все новые факты непременно войдут в трехсерийный историко-документальный фильм о подвиге брига «Меркурий», который готовится к выходу в 2026 году.

Справка

День 26 мая в соответствии с Законом города является памятным днем истории Севастополя — Денем подвига брига «Меркурий».