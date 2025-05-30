Какие законы вступают в силу в июне

Новые меры по борьбе с кибермошенниками, защита граждан от недобросовестных производителей, поддержка МСП и обеспечение технологического суверенитета РФ – об этих и других законах первого месяца лета читайте в материале пресс-службы Государственной Думы.

С 23 мая

Упрощение процедуры внесудебного банкротства для участников СВО

Участники СВО смогут воспользоваться процедурой банкротства через МФЦ во внесудебном порядке, если размер долга не превышает один млн рублей, отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и есть исполнительный документ, выданный не позднее чем за год до даты обращения с заявлением о банкротстве, который предъявлялся к исполнению и требования по которому не исполнены или исполнены частично.

Совершенствование избирательного законодательства

При проведении электронного голосования должна быть обеспечена возможность голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе. Решение о проведении электронного голосования в регионе будет принимать ЦИК или территориальная избирательная комиссия по ее поручению.

Льготы при поступлении в вузы для детей защитников

Дети участников боевых действий на территории Российской Федерации смогут поступать в вузы на программы бакалавриата и специалитета по особой квоте, а те, чьи отцы погибли или получили ранения в бою, — без сдачи вступительных экзаменов. Норма коснется в том числе детей защитников Курской области. Участники СВО и их дети такую льготу уже имеют.

Ответственность за нарушение требований в сфере защиты информации

Усиливается ответственность за нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну, и других данных ограниченного доступа. Также это касается использования несертифицированных систем и средств защиты данных.

1 июня

Новые меры по борьбе с мошенниками

Банкам, операторам связи, владельцам маркетплейсов, госорганам и ряду других субъектов запретят информировать граждан с помощью иностранных мессенджеров. Сотовые операторы начнут передавать СМС с кодами для подтверждения аутентификации или совершения значимого действия только после завершения звонка, когда злоумышленники больше не смогут удерживать внимание человека. Заявление о снятии самозапрета на кредиты можно будет подать через Госуслуги только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

Противодействие экстремизму

Действие законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространяется на экстремистскую деятельность. Также расширяются основания для включения физлиц в перечень причастных к экстремизму или терроризму.

3 июня

Поддержка малого и среднего бизнеса

Упрощается процедура включения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в единый реестр субъектов МСП и единый реестр субъектов МСП — получателей поддержки. Закон также позволит субъектам МСП в моногородах и особых экономических зонах получить новую помощь от государства, например льготные кредиты.

19 июня

Совершенствование системы местного самоуправления

Обновляется модель организации и деятельности органов местного самоуправления (МСУ), уточняется их компетенция и полномочия. Регионы смогут самостоятельно определить, переходить на одноуровневую систему МСУ или сохранить двухуровневую – с сельскими и городскими поселениями.

27 июня

Защита граждан от недобросовестных производителей

Нарушением будут считать не только неуведомление о начале предпринимательской деятельности, но и саму эту деятельность, реализуемую без предварительного уведомления. Таким образом, правонарушение переходит в разряд длящихся. Срок давности привлечения к ответственности увеличен до одного года.

Противодействие коррупции

В целях борьбы с коррупцией должностные лица смогут запрашивать информацию о ценных бумагах и кредитных историях тех граждан, которых они проверяют. Перечень таких должностных лиц установит Президент России.

Обеспечение технологического суверенитета РФ

Вступает в силу отдельный закон, посвященный технологической политике. Обозначены ее цели, задачи и инструменты. Так, целями этой политики являются обеспечение технологического суверенитета России, конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее создания. Формируют технологическую политику Президент России, Федеральное Собрание РФ, Правительство, Банк России, РАН, исполнительные органы субъектов.

Участие НКО в исправлении осужденных

Социально ориентированные некоммерческие организации, ассоциации, союзы, фонды и автономные некоммерческие организации смогут оказывать содействие в исправлении осужденных к принудительным работам или лишению свободы. Представители таких организаций смогут войти в состав попечительского совета при исправительном учреждении.