Заезды в загородные оздоровительные лагеря начнутся 1 июня

Об этом 29 мая на заседании правительства рассказал первый заместитель директора департамента образования Антон Ульянцев.

По его информации, на первую и вторую смену все квоты разработаны, все путевки распределены, прием заявлений на третью смену завершается, и до понедельника родители будут оповещены.

Прием заявлений на четвертую смену продолжится до 9 июня, обработка документов по четвертой завершится 19 июня.

Всего на сегодня распределены 1457 мест в шесть загородных детских оздоровительных лагерей: «Жемчужина», «Звездный», «Корсунь», «Алькадар». «Ласпи» и «Горный».

1 июня начинаются заезды в лагеря «Жемчужина», «Звездный» и «Корсунь» (бывший лагерь в поселке Песчаное), 2 июня — в лагерь «Алькадар», 4 июня – в лагеря «Ласпи» и «Горный». Все смены продлятся 21 день.

Новым местом отправления в лагеря в этом году определили площадку около ТЦ «Метро», прежнюю площадку у ДКР оказалось невозможно использовать из-за проводимых дорожных ремонтных работ. Автобусы будут отправляться по 7-8 машин в сопровождении ГАИ.

А,Ульянцев также сообщил, что совместно с департаментом здравоохранения отрабатывается вопрос прохождения медосмотров для получения справок, медосмотры можно пройти в поликлиниках и в школах.Так, по заверению директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, в медкабинетах школ выдают необходимые справки и даже берут анализы.

Всего для работы в загородных лагерях подготовлены 300 вожатых-наставников, 160 из них в возрасте от 17 до 25 лет прошли обучение от Севастополя. В лагерях «Ласпи» и «Горный» будут задействованы 100 вожатых, по 50 в каждом.

Кроме того, А.Ульянцев заявил о начавшейся летней оздоровительной кампании в 14 городских пришкольных лагерях, там отдыхают 1026 детей.