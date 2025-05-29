В «Новом Херсонесе» обсудили «Новый Инкерман»

Делегация госкорпорации «Туризм.РФ» во главе с ее генеральным директором Сергеем Сухановым 28 мая встретилась в Севастополе с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном.

В ходе беседы, которая проходила на базе музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», обсуждались планы развития туристической инфраструктуры Севастополя и был представлен проект «Новый Инкерман», сообщила пресс-служба госкорпорации.

Справка

АО «Корпорация «Туризм.РФ» создано в декабре 2020 года по поручению премьера Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма. Совместно с регионами акционерное общество формирует проекты по созданию курортов, инвестирует в их инфраструктуру в рамках государственно-частного партнерства. Также разрабатывает мастер-планы туристических территорий. В частности, госкорпорация участвует в развитии туристических территорий «Новая Анапа» (1,8 тысяч га), «Казань марина» (72,9 га), «Байкальская слобода» (330 га).