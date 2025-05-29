Строительство обхода Джанкоя обойдется в 26,5 млрд рублей

Строительство автодорог в обход городов Мариуполь в ДНР и Джанкой в Крыму суммарно обойдется в более чем 50 млрд рублей и позволит обеспечить бесперебойное движение транспорта в направлении Крыма по проекту развития Черноморско-Азовского кольца.

«Развитие Черноморско-Азовского кольца в Росавтодоре является приоритетным. Особенно капиталоемкий проект — это обход Мариуполя — 24,5 млрд рублей с вводом в эксплуатацию в 2028 году, общая протяженность порядка 31 километра. Это обход Джанкоя, 20 километров протяженностью, 26,5 млрд рублей, тоже. Пока что ввод в эксплуатацию намечен на 2032 год, но мы ведем работу на сдвижку влево», — сообщил ТАСС заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Олег Ступников на пленарном заседании Форума дорожных инициатив, который проходит на федеральной территории Сириус.

По его словам, строительство дорог в обход этих городов позволит обеспечить бесперебойное движение, разгрузить города от транзитного транспорта, улучшить экологическую обстановку и обеспечить безопасность дорожного движения.

О форуме

Одиннадцатый форум дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» проходит на федеральной территории Сириус 28–30 мая. Участники мероприятия обсуждают вопросы дорожного строительства и инфраструктуры, туристических и логистических отраслей, кадровые проблемы и образовательные решения. В 2024 году форум объединил 650 человек из всех регионов РФ.