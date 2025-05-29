Спрос на летний отдых подогрел инфляцию

В апреле цены в Севастополе продолжили расти. Как сообщило региональное отделение Центробанка, годовая инфляция ускорилась до 13,5% (с 12,7% в марте). Заметнее всего дорожали продукты и санаторно-курортные услуги.

Перед летним сезоном дома отдыха и пансионаты повысили цены, зашивая в них увеличившиеся расходы на содержание и обновление номерного фонда, благоустройство территорий, питание. Это традиционная история, ведь с началом сезона спрос на отдых в регионе растет: Севастополь уже посетило туристов больше, чем годом ранее.

«За месяц заметно подорожали сыр и молочные продукты. Производители переносили в цены рост своих затрат на сырье, транспортировку и зарплаты сотрудников. Подорожал и «борщевой набор» — прошлогодние запасы отечественных овощей заканчиваются, продавцы завозят более дорогие импортные. При этом в Севастополе продолжают дешеветь яйца. Цены на них за год стали ниже почти на 30% благодаря включению в перечень социально значимых товаров», — отметила начальник экономического отдела севастопольского Отделения ЦБ РФ Оксана Грищенко.

Общая же картина по стране такая: в четырех российских регионах цены за апрель снизились, в 59 — росли медленнее, чем в марте. Годовая инфляция в России опустилась до 10,2%, в 48 российских регионах она уже пошла вниз, но при этом везде ее уровень все еще значительно выше намеченных 4%.