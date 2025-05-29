Севастополь, ЛДПР и Леонид Слуцкий: Три года роста и реальных дел

За три года с момента, как ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий, партия серьезно укрепила свои позиции и стала второй политической силой в стране. Это уже факт, не требующий подтверждений.

Возглавив ЛДПР, в качестве одной из важнейших настроек Слуцкий назвал тогда новый принцип работы «от регионов — к центру». Как сегодня он реализуется на практике, поделился руководитель Севастопольского городского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

По словам политика, в Севастополе за эти три года работа ЛДПР вышла на принципиально новый уровень. Организована масштабная помощь участникам СВО и членам их семей, созданы «швейбаты», учреждён благотворительный фонд, на постоянной основе проводятся приемы граждан и круглые столы с экспертами по самому широкому спектру проблем.

«Отделение стало живым центром притяжения — на встречи с депутатами и активистами приходят десятки горожан. И наша работа строится не на словах, а исключительно на делах: поддерживаются конструктивные и полезные инициативы, разрабатываются нужные людям законопроекты, оказывается конкретная и предметная помощь всем, кто в ней нуждается», — заявил Илья Журавлев.

По его словам, сегодня, под руководством Л.Слуцкого ЛДПР стала партией действия, ответственности и доверия. Именно поэтому сегодня растет число членов и депутатов ЛДПР всех уровней, принимаются значимые законы, а инициативы ЛДПР находят поддержку у миллионов россиян.