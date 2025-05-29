Решение по ремонту здания бывшего Полицейского управления примут эксперты

Для капитального ремонта фасада здания по адресу Пушкина, 2 согласования с Севнаследием не требуется. Но пока историческую ценность здания будут устанавливать, к ремонту фасада поручено отнестись бережно.

Тему капремонта дома на ул.Пушкина, 2 поднял в соцсетях севастопольский историк и краевед Степан Самошин. Его взволновало, что ремонтные работы производятся на здании, построенном еще до Крымской войны, являющимся одним из старейших в городе. Здание находится в границах объединенной охранной зоны, что предполагает соответствующее к нему отношение.

«...согласован ли проектируемый облик фасада с Севнаследием? Кто заказчик работ? Почему в департаменте архитектуры (по моей информации) не был согласован архитектурно-градостроительный облик здания? — такие вопросы задал чиновникам С.Самошин.

Из Севнаследия ему ответили, что заявление о включении здания в реестр объектов культурного наследия как «Здания полицейского управления» поступило в управление 30 апреля 2025 года. Сейчас специалисты управления устанавливают историко-культурную ценность здания. По закону на это отведено 90 рабочих дней.

На этапе капитального ремонта в границах охранных зон согласование с Севнаследием не требуется, заверили в департаменте. В то же время, в рамках действующего порядка проект данного ремонта планируется рассмотреть на архитектурно-художественном совете Севастополя для оценки внешнего облика фасадов и их соответствия архитектурному стилю района.

Вопрос о ремонте фасада дома на ул.Пушкина, 2 стал предметом обсуждения и на заседании городского правительства 29 мая. Как прозвучало в ходе совещания, первым делом ремонтники планируют установить, что находится под верхним слоем штукатурки и глубже. При обнаружении чего-то, что необходимо сберечь или усилить, будут приняты соответствующие решения.

По словам и.о.заместителя губернатора Максима Жукалова, изначально здание было двухэтажным, в определенный период достроили третий этаж, поэтому здание получилось разноплановым. На это губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что здание является частью исторического центра, и, хотя объектом культурного наследия оно не признано, необходимо заручиться мнением экспертного совета Севнаследия.

— Покажите им результаты изысканий. Пусть посоветуют, как правильно поступить. Потому что это вечная проблема, что камень закрывают штукатуркой. Конечно, лучше будет вскрыть верхний слой, очистить и покрыть соответствующими гидрофобизирующими растворами, повышающими устойчивость камня. И оставить в таком виде. Просто, чтобы сделать правильно, — призвал подчиненных М.Развожаев.

Он также сказал, что после того, как конечное техническое решение будет принято, вопрос следует вынести на архитектурно-художественный совет.