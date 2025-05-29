Освещение на трассе «Таврида» планируют сделать до 2027 года

Порядка 8,9 млрд рублей выделено на освещение 260 км трассы «Таврида» на Крымском полуострове, сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Олег Ступников на пленарном заседании форума дорожных инициатив.

«Немаловажной задачей является строительство освещения по дороге «Таврида», 260 км. 8,9 млрд рублей заложено, мы планируем до 2027 года завершить эти работы», — цитирует О.Ступникова ТАСС.

Как сообщалось ранее, начать работы по монтажу освещения на всей протяженности трассы «Таврида» с использованием энергосберегающих систем планируют уже в 2025 году.

Трасса А-291 «Таврида» является одной из важнейших дорожных объектов Крыма, она проходит через весь полуостров с востока на запад. С августа 2020 года — момента запуска движения по магистрали — на «Тавриде» зафиксировано более 23 млн проездов, а среднесуточная интенсивность движения составила порядка 14 тысяч автомобилей.