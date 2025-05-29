Молодежные учебные сборы продлятся пять дней

Более двух тысяч 10-классников и студенты первых курсов колледжей отработают на практике знания по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР).

Сборы проходят на базе восьми школ и шести колледжей. Старшеклассники в учебных классах и полевых условиях продемонстрируют свои навыки по основам тактической, инженерной и огневой подготовки, в организации связи, пилотировании БПЛА, физической культуре, тактической медицине, радиационной, химической и биологической защите, сообщил департамент образования Севастополя.

Кроме школьных преподавателей ОБЗР с молодежью работают офицеры и курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова, сотрудники регионального отделения ДОСААФ, Росгвардии, участники СВО.

Юноши принимают участие в учебных сборах в обязательном порядке, девушки — по желанию. Многие из них по примеру родителей планируют связать свою жизнь с военным делом.