Чат для взрослых знакомств оказался мошенническим

Молодой человек выложил почти 80 тысяч рублей за обещанное интимное свидание, которое оказалось разводом на деньги.

Житель Севастополя — 24-летний айтишник решил разнообразить личную жизнь и нашел в мессенджере чат для взрослых знакомств. Там ему приглянулась очаровательная Анна и он об этом написал администратору.

Но, любовь в интернете была за деньги. Сначала пришлось заплатить пять тысяч рублей, чтобы посмотреть фото Анны интимного характера. Потом еще 14 тысяч — за «бронирование» свидания, а далее — 20,5 тысяч за «страховку от ЗППП».

Но тут администратор заявил, что «платеж не прошел», поэтому герою-любовнику пришлось отправить деньги второй раз. Далее ему вежливо предложили доплатить еще 60% от всей суммы: «иначе встреча сорвется». И только когда чат внезапно испарился, IT-специалист осознал: его сексуальные мечты обернулись очень дорогим уроком.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю советует, прежде чем отправлять незнакомкам ползарплаты, подумайте, не проще ли старомодно познакомиться в кафе?