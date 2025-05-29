Байдарский клад стал основой исторической выставки

В ее основе — 281 медная монета, выпущенная с 1870 по 1915 год, а также четыре гильзы 1917 года, отчеканенные на Кольчугинском заводе. Эти артефакты были спрятаны в земле во время революционных событий. Находка была сделана во время охранных раскопок в селе Орлиное (Байдары) сотрудников Института археологии Крыма РАН и компании «Археологические междисциплинарные исследования».

Куратор выставки Даниил Садыкин и его коллеги кропотливо изучили каждую монету, определив, что все они отчеканены на Санкт-Петербургском монетном дворе. Среди других ценных находок — редкая серебряная нашейная медаль времен Николая I.

Выставка — не просто экспозиция, а яркий пример практического обучения. Доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» Татьяна Сарапулкина рассказала, что ее студенты учатся определять возраст материалов, обрабатывать находки и создавать музейные экспозиции.