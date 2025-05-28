В августе в Крыму проведут большой уличный фестиваль

Руководимый ею проект второй раз в этом году получил грант Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

«Особенно радостно, что это поддержка для проекта «Крымские сезоны». Этот проект — мое личное вдохновение, потому что Крым давно стал вторым домом. Там моя семья, близкие друзья, лучший на свете юрист, любимые места и теперь — ещё и любимая работа. В конце концов, мой муж Вячеслав Игнатов из Ялты, это ли не повод?» — написала М.Литвинова в соцсети.

Идея уличного фестиваля, путешествующего по Крыму, родилась у М.Литвиновой два года назад на фестивале «Таврида.АРТ» в Судаке, где ее друзья из Севастополя и Ялты признались, что ничего подобного в Крыму до сих пор не было. Люди просто не представляют, какие невероятные эмоции дарят представления уличных театров: «И я подумала: «Зачем людям ехать на фестиваль, если фестиваль может приехать к ним?»

Возможность реализовать задуманное появилась благодаря гранту и поддержке друзей, партнеров, арт-кластера «Таврида» и курортного комплекса «Мрия».

«Уже в конце августа карнавальное веселье накроет Крым от Херсонеса до Судака», — анонсировала фестиваль М.Литвинова.

Театральная компания «Трикстер» известна севастопольцам масштабными проектами «Грифон» и «Таврический вояж» в «Новом Херсонесе».