Троллейбус №10 снова будет останавливаться на ул.Меньшикова

С 1 июня «десятка», а также троллейбусы №4, №14 и №19, двигаясь в направлении Камышовой бухты, будут заезжать на остановку «Ул.Меньшикова».

Напомним, что из-за перекрытия проезда по ул.Адмирала Октябрьского, троллейбус №10 с марта ходит по измененному маршруту — через ул.Руднева. Из-за особенности расположения контактной сети он не мог заезжать на остановку на ул.Меньшикова: шел от Центра занятости до студгородка.

Вернуть остановку с самого начала просили жители города. И чтобы обеспечить для этого техническую возможность, Севэлектроавтотранс провел специальные работы по изменению линий контактной сети, сообщили в департаменте транспорта. Теперь все троллейбусы, следующие в сторону Камышовой бухты (№4, 10, 14, 19) делают остановку и на «Центре занятости», и на «Ул.Меньшикова», и на «Студгородке».