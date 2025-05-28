Севприроднадзор просит не подбирать птенцов

Они не выпали из гнезда, а учатся летать.

Департамент экологии Севастополя обратился через соцсети к сердобольным любителям природы с призывом: не спасайте птенцов-слётков, ваша помощь может их убить!

Видите птенца на земле? Не берите его домой! Это не сирота — это слёток, который учится летать. Его родители рядом, кормят и защищают. Забрав птенца, вы лишаете его шанса на жизнь в природе.

Слётки не брошены — они учатся летать, а родители следят за ними с деревьев.

Если взяли птенца на руки, взрослые птицы примут вас как угрозу и могут атаковать людей.

Севприроднадзор также напоминает, что «забрать слётка из природы — нарушение закона!» Это не помощь, а изъятие из дикой среды. Такое нарушение наказывается штрафом: от 500 до 1000 рублей простому гражданину, а юридическому лицу — 20 тысяч рублей — юридическому лицу. А если птенец краснокнижный.... Штраф может составить и миллион рублей!