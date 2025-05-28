Пляжи Крыма соответствуют всем гигиеническим нормативам

Роспотребнадзор не зафиксировал отклонений от норм в питьевой и морской воде, а также в пляжном песке на территории Крыма и Севастополя.

Плотный мониторинг будет продолжен, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день несоответствия ни по морской воде, ни по пляжному песку, пляжной гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по воде питьевой на территории Крымского полуострова нет. Все абсолютно соответствует гигиеническим нормативам», — сказала она.

А.Попова отметила, что специалисты Роспотребнадзора продолжают плотный мониторинг по пляжам Крыма и Севастополя, задействованы четыре лаборатории. Экспертные пробы отвозятся в Москву.

«Мы продолжаем такой плотный мониторинг, включая мониторинг за выловленными объемами рыбы, за каждой партией, поднятыми объемами морепродуктов, выращенных здесь, за каждой партией. И на сегодняшний день тоже все требования гигиенические соблюдаются», — пояснила глава Роспотребнадзора, добавив, что мониторинг проводится ежегодно, но в 2025 году он усилен.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута после аварии нефтетанкеров. Пляжи Анапы, Темрюкского района, Крыма и Севастополя зачищают от выбросов мазута.